Governo Duhalde está diante de nova encruzilhada Os preços aumentam todas as semanas, nos supermercados existe desabastecimento, o dólar dispara, as taxas de juros chegam às nuvens, o país está em default e dando os primeiros passos no caminho da hiperinflação. Este panorama de descalabro que a Argentina vive na atualidade era exatamente o mesmo há doze anos, quando em janeiro de 1990, o então ministro da Economia, Ermán González, lançou o Plano Bonex, que confiscou todos os prazos fixos nos bancos para transformá-los em bônus que foram sendo devolvidos a conta-gotas ao longo da década. Doze anos depois, a História se repete. Segunda ou terça-feira, deve ser anunciado oficialmente o Novo Plano Bonex, ou Bonex II. Ou, como o ácido humor portenho já batizou, é o "Plano Remex", em alusão ao ministro da Economia, Jorge Remes Lenicov. Sua implementação ocorreria depois da aprovação pelo Congresso Nacional, que pode ocorrer na quarta-feira. Desta forma, o feriado bancário e cambial vigente desde sexta-feira à tarde, terminaria na quinta-feira, e assim, poderia ser prolongado por toda a semana. O remake que o governo está fazendo do Bonex tem como objetivo deter a saída de depósitos que estavam drenando o "corralito" (denominação do semi-congelamento de depósitos bancários) por causa de uma catarata de recursos na Justiça. Além disso, mais uma vez, como em 1990, o plano pretende conter a saída de dinheiro, que dos bancos, ia direto para a compra de dólares, aumentando a cotação da moeda americana e, conseqüentemente, causando uma disparada dos preços dos produtos. Além disso, desta vez também existe a intenção de salvar o sistema financeiro argentino, abalado por uma sangria que retirou 3,25 bilhões de pesos dos bancos, por causa dos recursos contra o "corralito". Desse total, nas últimas duas semanas saiu 1,45 bilhão de pesos. Mais uma vez, Eduardo Duhalde está presente no cenário da batalha. Em 1990, quando ocorreu o primeiro Bonex, era o vice-presidente do presidente Carlos Menem (1989-99). Agora, no segundo Bonex, é o presidente do país. Apoio No Congresso Nacional, seu partido, o Justicialista (Peronista) está dividido e concede um apoio limitado a Duhalde. Os governadores peronistas não querem nem sequer reunir-se com Duhalde, já que o consideram "condescendente" com as exigências do FMI de ajuste de 60% de seus déficits fiscais. Os governadores afirmam que este ajuste somente pode ser implementado com a demissão de 400 mil funcionários públicos. Também passa por uma crise conjugal a inédita e circunstancial aliança que o peronista Duhalde conseguiu com a centenária União Cívica Radical (UCR), liderada pelo ex-presidente Raúl Alfonsín. Nesta semana, a aliança quase naufraga por causa de um conflito político na pequena província de Entre Ríos, onde a oposição peronista na Assembléia Legislativa tentava dar o impeachment no caudilho local, o governador Sergio Montiel, da UCR. Alfonsín, temendo uma onda de impeachments a governadores da UCR em todo o país, ameçou romper a aliança. O presidente agiu rápido e, por um voto, Montiel e o governo Duhalde se salvaram. No entanto, o incidente demonstrou que o apoio a Duhalde, por parte da UCR, pode desvanecer a qualquer instante. Para tentar ampliar sua debilitada base política, Duhalde está sondando o governador da província de Córdoba, José Manuel de la Sota para que ocupe o cargo de chefe do gabinete de ministros. Com De la Sota dentro do governo, seria anulada uma forte oposição que Duhalde possui dentro do peronismo. "É isto ou o caos" Segundo o colunista político Martín Granovsky, a aprovação do Novo Bonex pelo Congresso Nacional é quase uma certeza. Segundo ele, para assustar os parlamentares, o governo está utilizando o surrado argumento "é isto ou o caos". No entanto, relativiza o peso do Bonex: "o plano é importante, mas não é fundamental". O analista considera que Duhalde pode ficar esperando, sem se mexer, como tem feito agora, esperando uma solução com o FMI. "Se ele conseguir durar com o passar dos dias, já estará ganhando", diz. "Duhalde ainda tem um respaldo forte. Por incrível que pareça, até agora o governo só foi derrotado no Parlamento no debate do voto sobre Cuba. Ou seja, além das eventuais bravatas dos deputados e senadores, existe apoio", afirma. Granovsky sustenta que o presidente poderá permanecer por algum tempo no cargo sem problemas graças à "feudalização" do peronismo. "Além disso, Duhalde pode controlar politicamente a Grande Buenos Aires, chave do destino de quase todos os governos. Os saques ocorridos ali em 1989 derrubaram o ex-presidente Alfonsín. Os saques e distúrbios ocorridos ali em dezembro causaram a queda do ex-presidente Fernando de la Rúa. Mas isso não quer dizer que Duhalde, que tem seu feudo na Grande Buenos Aires o vá manter eternamente. Nos últimos meses, o presidente tem tido uma relação tensa com os prefeitos da área metropolitana. O dia em que Duhalde não controlar mais a região, acabou seu governo. Ou seja, Duhalde só cai se houver uma comoção social incontrolável". Além disso, considera que se cair o ministro da Economia, Jorge Remes Lenicov, Duhalde poderá colocar outro em seu lugar, sem problema. Outro fator que colabora na permanência de Duhalde no "sillón de Rivadavia", como é conhecida a cadeira presidencial, é - paradoxalmente - a instabilidade política do país. Segundo o analista político Joaquín Morales Solá, "qualquer outra opção a Duhalde, no momento, é imprevisível e caótica". Leia o especial