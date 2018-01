Governo e bancos avaliam Petrobras A operação do governo de venda das ações excedentes da Petrobras arrecadou um total de R$ 7,269 bilhões. O preço das ações ordinárias (ON ) ficou em R$ 43,07. Com o desconto de 20% concedido para a compra com os recursos do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço ( FGTS), o preço cai para R$ 34,46 por ação ON. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Francisco Gros, informou que foram vendidas 180 milhões de ações ON da Petrobras. Desse total, 60% das ações foram distribuídas no mercado internacional, totalizando R$ 4,666 bilhões. O preço das American Depositary Receipt (ADRs) - certificado emitido por bancos norte-americanos, que representa ações de uma empresa fora dos Estados Unidos - na oferta americana e na oferta internacional é de US$ 24,00 por ADR. No Brasil, o governo arrecadou $ 2,602.952 bilhões com a venda dos outros 40%. A compra das ações com os recursos do FGTS atingiu R$ 1,595 bilhões. Segundo o balanço do BNDES, 335 mil brasileiros optaram pela compra, sendo 310 mil com o dinheiro do Fundo. Governo comemora e vai ampliar o programa Segundo Gros, o leilão da Petrobras é uma das maiores operações internacionais já realizadas pelo governo brasileiro. Ele destaca que a demanda total pelas ações foi quase duas vezes maior que o volume ofertado. O presidente do BNDES garantiu que o governo manterá mais de 55% do capital votante da empresa. O sucesso da operação, destaca, pode resultar numa maior liquidez - facilidade de negociação - das ações da Petrobras no exterior. Depois dessa experiência, Gros anunciou que as ações de Furnas e a participação do governo na Vale do Rio Doce deverão ser vendidas pelo mesmo sistema. Perspectivas para o investimento De acordo com levantamento realizado no início do mês de agosto junto a alguns analistas, o preço-alvo das ações ON da companhia gira em torno de R$ 60,00. Esse valor deve ser atingido em aproximadamente 12 meses, segundo as expectativas dos analistas. Na avaliação feita por Júlio Ziegelmann, diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, que espera uma cotação em torno de R$ 60,00, ao final de um ano, a perspectiva de valorização das ações ON da Petrobras é de 74,11%, tomando por base o valor final da operação da Petrobras, com o desconto de 20% - R$ 34,46. André Gordon, gerente de renda variável do Santander, tem a mesma expectativa. Nicolas Balafas, diretor de renda variável do BNP Asset Management, é mais otimista. Ele fixa um preço-alvo de R$ 65,00, que deverá ser atingido em 12 meses. Tomando a mesma base de comparação, a expectativa do diretor é de uma valorização de 88,62%.