Governo e bancos negociam fundos de investimento nesta quinta A equipe econômica do governo federal retomará nesta quinta-feira, a partir das 15 horas, em Brasília, as discussões com representantes da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) sobre o novo sistema de tributação dos fundos de investimento. A Anbid quer que o governo desista da regra que determina que a aliquota de 15% do imposto de renda só seja aplicada para fundos de investimento compostos por papéis de, no mínimo, prazo de um ano. O governo já deixou claro que não irá desistir deste mecanismo. "Os fundos de longo prazo têm um tradicional trade off: pode-se ter um pouquinho mais de volatilidade mas o retorno também pode ser maior", frisou o secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy. A expectativa do secretário é a de que a Anbid traga amanhã propostas concretas em relação à nova sistemática de tributação dos fundos. Segundo ele, as novas regras de tributação dos fundos de investimento serão benéficas para o setor.