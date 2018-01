Governo e BM&F lançam Centro de Atendimento ao Exportador O governo do Estado de São Paulo inaugurou hoje o Centro de Atendimento ao Exportador, resultado de uma parceria com a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Trata-se da primeira etapa do Centro de Logística de Exportações (Celex), voltado para médias, pequenas e micro empresas que querem ingressar no mercado externo. A BM&F investiu cerca de R$ 60 mil no desenvolvimento da central e no treinamento de atendentes. O Celex, instalado no prédio da Secretaria de Agricultura, no bairro Água Funda, será um espaço para eventos, recepção de missões importadoras, showroom, palestras, treinamento e rodadas de negócios. O Centro de Atendimento ao Exportador, que faz parte do Celex, é uma central de esclarecimento de dúvidas que funciona com base em um banco de dados integrado com informações sobre todos os órgãos envolvidos no processo exportador. O Centro pode ser acessado por telefone (11. 3272 7374), email (central@exporta.sp.gov.br) ou no site www.exporta.sp.gov.br. As dúvidas que não puderem ser esclarecidas imediatamente serão encaminhadas ao órgão responsável e as respostas serão dadas em até 48 horas.