Governo e sindicatos negociam fim da greve na GM O secretário de Relações do Trabalho, Osvaldo Bargas, reúne-se nesta segunda-feria, em São Paulo, com representantes dos metalúrgicos grevistas ligados à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da General Motors. O representante do Ministério do Trabalho vai tentar intermediar um acordo entre as partes que ponha fim à greve que atinge a fábrica da montadora em São José dos Campos (SP) desde terça-feira. Na quinta, o Tribunal Regional do Trabalho julgou a greve abusiva e determinou a volta imediata ao trabalho, mas os 10,5 mil funcionários decidiram manter a paralisação até a empresa atender às reivindicações. Eles querem reajuste de 10 39%, redução da jornada de trabalho sem corte nos salários e adoção do gatilho salarial (sempre que a inflação acumular 3%). A GM ofereceu abono de 56% para salários de até R$ 1.600 por mês. A greve na fábrica de São José dos Campos, onde são montados 764 veículos Corsa e S-10 por dia, e 1.800 motores, teve reflexos em outras duas unidades. A fábrica de Gravataí (RS), onde é produzido o Celta, e a unidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, deixaram de operar na sexta-feira por falta dos motores que são fornecidos por São José. Em São Caetano, são montados o Corsa Classic, Astra e Vectra. No Paraná, os 2,7 mil metalúrgicos da Renault continuam parados. Em greve desde terça-feira, eles querem antecipação salarial de 14,62%. A Renault ofereceu abono de R$ 500, em duas parcelas, mas os trabalhadores, filiados à Força Sindical, recusaram. Com a greve, a fábrica de São José dos Pinhais deixa de montar 340 veículos e 900 motores por dia.