Governo e usineiros enviam missões comerciais ao Japão Ministério da Agricultura e o setor privado sucroalcooleiro vão enviar, até o próximo mês, missões comerciais para o Japão na tentativa de vender álcool combustível àquele país. A missão do governo federal segue para o Japão logo após o carnaval e será chefiada secretário de Produção e Comercialização do Ministério da Agricultura, Linneu da Costa Lima. Integrarão ainda a comitiva o coordenador do Pólo Nacional de Biocombustíveis, Weber Amaral, o presidente da Câmara Setorial do Açúcar e do Álcool, Luiz Carlos Correa Carvalho, entre outros. "A missão é uma seqüência do trabalho que já vem sendo feito há tempos pelos governos brasileiro e japonês. Neste caso, vamos responder às questões técnicas e básicas solicitadas pelo primeiro-ministro japonês (Junishiro Koizumi) na visita feita ao Brasil (em setembro)", explicou Carvalho, da Câmara Setorial. Já a missão privada será feita pela União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica) em parceria com a trading Coimex. A informação é de que uma comitiva irá ao Japão para uma visita técnica no intuito de se firmarem contratos para a venda de álcool combustível àquele país.