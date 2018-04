Governo editará MP com parte das exigências de caminhoneiros O governo federal vai editar uma medida provisória tornando obrigatório para o embarcador o registro do número do cupom do vale-pedágio na nota fiscal ou nos conhecimentos de carga. De acordo com uma nota distribuída na noite desta quinta-feira pelo Ministério dos Transportes, a finalidade da medida é atender a uma das reivindicações apresentadas ao governo pela Federação Interestadual dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral (Fetrabens), que coordena a greve dos caminhoneiros, suspensa na quarta-feira. Segundo a nota, o Ministério da Justiça instalará até o dia 15 de outubro 100 rádios PX em postos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicados pelos transportadores autônomos de carga. A nota informa também que o Ministério da Justiça concluiu concursos para admissão de pessoal na PRF e na Polícia Federal. Essa medida se destina à prevenção e repressão à criminalidade em áreas de fronteira. Essas duas providências respondem a outra reivindicação dos caminhoneiros: maior segurança nas estradas. Eles pedem ainda redução de 30% no preço do óleo diesel. A nota diz que, no momento, ?é impossível ao governo determinar reduções ou congelamento nos preços de derivados de petróleo, que acompanham oscilações do mercado internacional?.