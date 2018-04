Governo eleva em R$ 10 bilhões liquidez para resgatar títulos O Tesouro Nacional ganhou um reforço de R$ 10 bilhões para o resgate de dívidas. A Medida Provisória (MP) que autorizou a transferência de R$ 2 bilhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para o BNDES financiar as exportações também permite que o Tesouro utilize este dinheiro para comprar títulos do governo. A MP também autoriza que esse dinheiro seja emprestado ao BNDES para que o banco financie as empresas do setor elétrico que tiveram perdas com o racionamento de energia do ano passado. Segundo o secretário do Tesouro, Eduardo Guardia, o valor de R$ 10 bilhões representa o montante de disponibilidade do caixa do Tesouro no dia 31 de dezembro de 2001, descontadas a parcela comprometida com o pagamento dos restos a pagar e os recursos com vinculação constitucional e os destinados à área social. Esse é o dinheiro que poderá ser utilizado pelo Tesouro para financiar os empréstimos do BNDES ao setor elétrico ou abater a dívida. São esses recursos que permitem ao Tesouro, em momentos de turbulência do mercado, não resgatar os papéis que estão vencendo, evitando assim novas emissões de títulos para financiar a dívida. Hoje, o Tesouro tem uma liquidez está em R$ 66 bilhões. Considerando que até o final do ano outros R$ 25 bilhões deverão ingressar no caixa do Tesouro, o total poderá atingir o montante de R$ 101 bilhões com esses novos recursos. Caso o Tesouro empreste os R$ 6,5 bilhões restantes do programa de financiamento do BNDES para o setor elétrico, poderão ser destinados para o abatimento de dívidas R$ 3,5 bilhões. O programa do BNDES prevê um financiamento de R$ 7,5 bilhões, mas R$ 1 bilhão já foram liberados para as empresas. "O volume de recursos que irá para o colchão dependerá de quanto será transferido para o BNDES", disse. Guardia ressaltou, entretanto, que no médio prazo, todo o dinheiro emprestado ao BNDES voltará para o caixa do Tesouro. O dinheiro que for emprestado ao BNDES será corrigido pela variação da taxa Selic. Inicialmente, estava previsto que esse financiamento ao BNDES seria feito por meio de novas emissões de títulos públicos, o que significaria um aumento da dívida mobiliária. Com a MP, o Tesouro evitará esse incremento. "Essa é uma maneira de viabilizar o financiamento ao BNDES sem elevar a dívida pública", disse Guardia.