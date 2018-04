Governo eleva meta de superávit primário para 3,80% do PIB O governo elevará sua meta de superávit primário (diferença entre receitas e despesas, exceto gastos com juros) dos atuais 3,75% do Produto Interno Bruto (PIB) para algo entre 3,80% e 3,90% do PIB. "A idéia é reforçar o nosso desempenho para dar um pouco mais de tranqüilidade ao futuro presidente", disse nesta sexta-feira um integrante da equipe econômica. A nova previsão já consta do acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que será analisado pela diretoria da instituição na próxima sexta-feira. Um resultado primário maior dá aos analistas mais segurança quanto à manutenção sob controle da dívida pública. Em julho, a dívida pública atingiu um valor recorde de 61,9% do PIB, impulsionada pela alta do dólar. Só naquele mês, o real havia perdido 20,54% de seu valor ante a moeda norte-americana. Já em agosto, com a cotação mais baixa, a situação se reverte. Na cotação de hoje, a dívida já havia caído perto de três pontos porcentuais em relação ao PIB. Para atingir esse novo objetivo fiscal, não estão em estudo novos cortes no Orçamento. Segundo o integrante da equipe econômica, é possível atingi-lo apenas mantendo a atual disciplina, "sem sacrifícios adicionais." Isso ocorre porque o desempenho fiscal do setor público vem se mantendo acima da meta. Os Estados e municípios, por exemplo, tiveram superávit de 1,18% do PIB na série de 12 meses terminados em junho. No entanto, para atingir a meta, a contribuição prevista para dessas esferas de governo é de 0,95% do PIB. Eles estão, portanto, superando o necessário para cumprir o objetivo. "É claro que agora tem as eleições e precisamos estar atentos", observou o técnico. Outro fator que vem facilitando o aumento do primário é o bom desempenho das empresas estatais. Por causa da alta do dólar, a Petrobrás vem aumentando o seu lucro, o que contribui para a elevação do resultado primário do governo federal. Até junho, o resultado consolidado do setor público, levando em conta governos federal, estaduais, municipais e empresas estatais estava em R$ 28,9 bilhões, um valor R$ 3,9 bilhões acima do previsto para o período. Segundo o integrante da equipe econômica, não se discute a elevação da meta do primário para 2003, que foi fixada em 3,75% do PIB. Esse valor consta da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada pelo Congresso. "Se tem de apertar, vamos apertar nas nossas contas. Como diz o ministro Pedro Malan, essa equipe não deixará de governar até o dia 31 de dezembro de 2002", disse. Ele acredita que, em novembro, não haverá a necessidade de voltar a discutir o primário já com a equipe do novo presidente. "Tudo o que está acontecendo agora convalida o acordo que fechamos", disse. Contrariando as informações desse integrante da equipe econômica, que tem amplo acesso às negociações brasileiras com o FMI, a assessoria do Banco Central negou que o governo vá elevar sua meta de superávit primário.