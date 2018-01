Governo eleva para US$ 29 bi projeção para superávit comercial O ministro do Planejamento, Guido Mantega, disse que o governo elevou sua projeção para o superávit comercial do Brasil em 2004 para US$ 29 bilhões. A estimativa anterior era de um saldo positivo de US$ 24 bilhões. A revisão foi feita por causa do forte desempenho das exportações do País no primeiro trimestre. Falando a investidores em Lima, por ocasião da reunião anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Mantega afirmou que as exportações brasileiras estão crescendo 20% ao ano, o que contribuirá para um desempenho forte na conte corrente. Ontem, o Ministério da Indústria e do Comércio havia anunciado que o País teve um superávit comercial de US$ 5,7 bilhões nos primeiros três meses de 2004, com crescimento de 85% em relação ao mesmo período de 2003; as exportações cresceram 39%, para US$ 18,36 bilhões.