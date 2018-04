Governo elevará temporariamente alíquotas do IOF O governo elevará, temporariamente, as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para tapar o buraco na arrecadação federal que será aberto pelo atraso na prorrogação da cobrança da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF). O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo ministro da Fazenda, Pedro Malan, e a medida será complementada com a elevação de outros tributos e mais cortes no Orçamento de 2002. "A partir do momento em que a CPMF for suspensa, o IOF incidirá sobre todos os fatos geradores incluídos em sua base de cálculo, que, em muitos pontos, coincide com a da CPMF", disse. Malan disse que a área técnica ainda calcula as novas alíquotas do IOF. Não é a primeira vez que a CPMF é substituída pelo IOF. Na outra ocasião, de janeiro de 1999 a junho de 1999, as alíquotas do IOF foram elevadas em 0,38 pontos porcentuais, o mesmo nível da CPMF. A base de cálculo da CPMF é bem mais ampla do que a do IOF. Segundo o secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, a CPMF é cobrada sobre pagamentos (aí, incluídos os saques em conta corrente), aplicações e empréstimos. O IOF é cobrado sobre aplicações e empréstimos. Portanto, por maior que seja a elevação das alíquotas do IOF, ele não conseguirá arrecadar os R$ 400 milhões semanais hoje proporcionados pela CPMF. "A cobrança do IOF não será suficiente para lidar com a perda", admitiu. "Serão necessárias outras medidas, implicando a elevação de outros tributos, e estamos trabalhando nisso agora porque não assistiremos paralisados à perda da arrecadação da CPMF." Ele recusou-se a responder qualquer pergunta sobre que outras medidas de aumento da carga tributária poderiam ser adotadas. Além disso, deverão ser promovidos novos cortes no Orçamento. "Isso não está descartado", disse. O tamanho do corte dependerá do tamanho do ajuste que será necessário após a elevação do IOF e das eventuais outras medidas tributárias. "Não conseguiríamos compensar a perda da CPMF só com cortes no Orçamento", afirmou. Malan explicou que, para que a cobrança da CPMF não fosse suspensa, o Congresso precisaria ter aprovado a emenda constitucional que prorroga a cobrança até 17 de março. "Hoje, dia 16 de abril, já está evidente que teremos pelo menos um mês da atraso na arrecadação da CPMF; isso é um dado da realidade", comentou. "Mas nós temos um compromisso firme com a obtenção de nossos objetivos fiscais e não vamos abrir mão disso." O ministro da Fazenda se disse confiante em que o Congresso aprovará a prorrogação da CPMF. Malan afirmou ainda que o anúncio de elevação do IOF "não deveria surpreender a ninguém". O ministro lembrou que, sempre que perguntados sobre o que fazer, caso houvesse atraso na votação da CPMF, os integrantes da área econômica respondiam que a questão seria corrigida com cortes de gastos e aumento de carga tributária. Com a substituição imediata da CPMF pelo IOF, o governo frustra as expectativas de pessoas e empresas que estavam aguardando a suspensão da CPMF para fazer operações que as livrassem do pagamento de impostos. "Certos tipos de planejamento tributário serão bastante dificultados", disse Malan. Hoje, diversas operações financeiras estão sujeitas à cobrança do IOF, mas a alíquota atualmente é zero. É o caso da compra de ações. A idéia é elevar a tributação sobre essas e outras aplicações. No entanto, não está nos planos do governo modificar a base de incidência do imposto - começar a cobrá-lo sobre fatos geradores que hoje não são sujeitos a recolher IOF. As alíquotas do IOF podem ser modificadas sem passar pelo Congresso, até o nível de 1,5% ao dia. Hoje, ela é de 0 0041%. Por isso, o tributo sempre esteve cotado entre os "aumentáveis" para cobrir o rombo da CPMF. Outro tributo na mesma condição é o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).