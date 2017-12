Governo entrega ao STF defesa de modelo elétrico A Advocacia Geral da União (AGU) já entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira, sua defesa da medida provisória do novo modelo do setor elétrico (MP 144). O governo pediu ao tribunal que negue o pedido do PSDB, que pretende uma liminar para suspender a eficácia da medida. A manifestação da AGU foi solicitada em 19 de dezembro pelo ministro Gilmar Mendes, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade apresentada pelo PSDB contra a medida provisória. Em sua defesa, elaborada pelo Advogado da União Rafaelo Abritta, a AGU responde a todos os pontos questionados pela oposição. Mas concentra esforços para derrubar a tese de que uma Medida Provisória não pode nunca ser usada para tratar de matéria atingida por emenda constitucional. Segundo a AGU, o uso de medida provisória somente estaria vetado se fosse para regulamentar alguma mudança constitucional, o que não seria o caso da MP 144. O documento da AGU explica que a emenda constitucional n 6/95, que em tese impediria o uso de MP, não mudou os poderes da União no setor elétrico. A emenda apenas teria adaptado o artigo 176 da Constituição ao fim do conceito de empresa brasileira de capital nacional. A AGU fortaleceu sua argumentação com um voto do ministro Octávio Gallotti, quando relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.518, relativa ao salário-educação. Ao tratar das restrições no uso de medidas provisórias, o ministro teria dito que esse dispositivo teria ?o sentido e a finalidade lógica de excluir, do campo de atuação das medidas provisórias, a regulamentação destinada a dar eficácia às inovações constitucionais porventura introduzidas, não a estratificar a disciplina anteriormente existente para determinada instituição, impedindo a sua atualização e aprimoramento nos limites que já autorizava, originariamente, a Constituição? O estudo da AGU reafirma que a medida provisória questionada pelo PSDB não é regulamento da Constituição, ?e nem poderia sê-lo, pois o dispositivo constitucional não carece de regulamentação, mas simples alteração de regramento de matéria da esfera da lei infraconstitucional, a quem compete definir, os princípios básicos para um arranjo institucional adequado ao Setor Elétrico.?