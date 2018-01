Governo enviará proposta de reforma da Previdência ao Congresso até abril

BRASÍLIA - O governo federal prometeu encaminhar ao Congresso em 60 dias uma proposta de reforma da Previdência, mesmo que não haja consenso entre os integrantes do fórum formado por trabalhadores, aposentados, governo e empresários, que se reúne nesta quarta-feira, 17. Em reunião com líderes da base governista na Câmara, a presidente Dilma Rousseff também voltou a defender a CPMF, disse que o governo precisa fazer mais cortes, mas que a margem é pequena.

O anúncio do envio da proposta ao Congresso foi feito pelo ministro Ricardo Berzoini (Secretaria de Governo), que participou do encontro com Dilma e os líderes. Os deputados disseram que ela também aceitou a proposta de convocar para reunião deputados ligados ao tema para que deem sugestões.

De acordo com participantes do encontro, a presidente fez um diagnóstico realista da atual situação econômica do País. Segundo um líder, Dilma disse que o governo já fez muitos cortes, há outros que precisam ser feitos, mas que a capacidade de corte está se esgotando.

Os líderes disseram que Dilma argumentou novamente que a recriação da CPMF é importante para resolver a questão fiscal e que o governo está de acordo com o aumento da alíquota para que haja distribuição de recursos também entre Estados e municípios.

Líderes governistas disseram que a presidente se mostrou muito aberta a dialogar, inclusive com a oposição. Segundo relatos dos participantes, Dilma pediu sugestões às bancadas para solucionar as crises. Tranquila, prometeu reunir-se com as bancadas três vezes por semana.