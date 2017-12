Governo espera aumento da demanda por investimentos A demanda por investimentos, que registrou queda no primeiro semestre do ano no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), poderá ser influenciadas positivamente a partir da divulgação das políticas de desenvolvimento que serão anunciadas pelo governo até o fim de agosto. A avaliação foi feita pelo secretário-executivo do ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Fortes de Almeida, em evento no Rio. Ele citou a elaboração de projeto interministerial de política industrial, que envolve as pastas do Desenvolvimento, Fazenda e Planejamento, e a definição final das diretrizes de atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Conforme as estatísticas do banco, a quantidade de consultas relativas a novos empreendimentos encolheu 30% no primeiro semestre do ano. No período, o volume efetivo de desembolsos caiu 19%.