Governo espera bom senso na negociação com a Bolívia O presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, afirmou que as negociações com a Bolívia estão ocorrendo dentro do previsto. Segundo ele, o governo espera que prevaleça o bom senso. "O importante é ressaltar que o abastecimento de gás não está ameaçado." Conforme o presidente da EPE, é do interesse dos dois países que a Petrobras continue presente naquele país. Para Tolmasquim, o que está em discussão agora é se a Petrobras sairá ou não da atividade de refino da Bolívia. No entanto, ele não quis comentar sobre a possibilidade de a estatal deixar também a área de exploração de gás - o que poderia significar um risco para o abastecimento, já que os investimentos de reposição não estariam mais garantidos. Recentemente, o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, disse à Agência Estado que a estatal brasileira tem mantido os investimentos de reposição na exploração de gás na Bolívia. O secretário de Desenvolvimento e Planejamento Energético, do ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, não quis comentar a questão. "Pela importância do tema, as negociações estão sendo encaminhadas diretamente pelo ministro e somente ele fala sobre o assunto."