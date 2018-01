Governo espera investment grade ainda neste ano As sucessivas quedas do risco País e a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) deixaram o secretário do Tesouro Nacional, Tarcísio Godoy, confiante na possibilidade de o Brasil receber ainda em 2007 das agências de classificação de risco o investment grade. Essa nota funciona como uma espécie de "selo de qualidade" para que os investidores possam aplicar seus recursos com segurança na economia do país avaliado. O secretário disse que não tem dúvida de que a queda do risco País, nos últimos dias, reflete a revisão do PIB pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para justificar a sua avaliação, Godoy comparou o Brasil a um cliente de banco que pede dinheiro emprestado: "Se você vai pegar dinheiro emprestado e fala que ganha R$ 100,00, o gerente do banco pode achar que ganha pouco. Se depois você diz que tem outra fonte de renda e consegue produzir R$ 115,00, a sua situação está melhor". Mas ponderou: "isso não quer dizer que todos os problemas estão resolvidos". Mesmo com as restrições à política fiscal do governo ainda apontadas pelas agências, Godoy disse que "sob todos os aspectos, os investidores sentem que o Brasil está com uma possibilidade real de atingir o grau de investimento". Ele rebateu a avaliação da agência de classificação de risco Moody´s de que ainda pesa negativamente para uma reavaliação do rating brasileiro (classificação) a questão fiscal, que não pode ser solucionada com uma alteração estatística. "Respondo que o PIB (revisado) não é uma demonstração estatística. A nova medida divulgada pelo IBGE representa uma realidade mais apurada da economia do Brasil", disse Godoy, ao ser confrontado com a divergência existente entre as ponderações da Moody´s e a sua previsão de que o País poderá receber ainda este ano o investment grade. Para o secretário, a revisão retira a ansiedade de que o País não vinha apresentando dinamismo no PIB. "Tenho muita convicção de que uma vez que há a percepção de que o PIB tem uma dinâmica mais robusta, um dos grandes riscos que o País estava sendo questionado, que era o de baixo crescimento, tem que ser reavaliado", ressaltou. Godoy fez questão de ressaltar, no entanto, que a situação brasileira, embora melhor, exige a manutenção da "linha de austeridade e responsabilidade fiscal".