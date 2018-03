Governo espera licença de Belo Monte para este mês O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia (MME), Márcio Zimmermann, afirmou que o governo trabalha com a expectativa de que seja liberada ainda este mês a licença prévia ambiental (LP) para a usina Belo Monte (PA) pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o que permitiria a realização do leilão ainda este ano. "Esta semana, a Agência Nacional de Águas (ANA) deve disponibilizar a licença de uso dos recursos hídricos para o projeto", disse Zimmermann, que participou hoje de evento promovido pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).