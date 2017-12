Governo espera o melhor janeiro da história das exportações O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, disse hoje que este será ?o melhor janeiro da história? em exportações. ?Vamos fechar o mês com um crescimento de pouco mais de 20% das exportações em relação a janeiro de 2003?, afirmou Furlan, que acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na viagem à Índia. No período de 19 a 25 de janeiro, as exportações somaram US$ 1,613 bilhão. O ministro prevê que as vendas externas serão de US$ 5,8 bilhões em janeiro. Ele não acredita, porém, que o ritmo de crescimento das exportações seja mantido em 20%. ?Minha perspectiva é mais conservadora?, afirmou. O governo calcula que as exportações de 2004 cheguem a US$ 80 bilhões, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Furlan participará nesta terça-feira de uma mesa-redonda de executivos brasileiros e indianos com Lula. ?Agora começa o jogo comercial?, afirmou.