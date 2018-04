Governo espera que Petrobrás não aumente preço dos combustíveis O governo não pretende adotar o controle dos preços dos combustíveis, embora espere que a Petrobrás não realize novos aumentos nos preços dos combustíveis, segundo o ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide. "A Petrobrás adotará uma política conservadora de preços", afirmou Gomide. Para ele, a empresa tem um certo "colchão" financeiro para suportar alguns aumentos nos preços do petróleo. O colchão teria sido proporcionado pelos aumentos de preços de junho, que levaram em conta uma cotação de dólar que o ministro considera "irrealista". O ministro observou que a norma baixada pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) há duas semanas, que autorizava a Agência Nacional de Petróleo (ANP) a até tabelar preços de combustíveis, é genérica. Ela vale para todos os derivados, embora a ANP só tenha adotado medidas para reduzir o preço do gás de cozinha. Mesmo nesse caso, segundo Gomide, o simples "alerta" provocado pela medida fez com que os preços baixassem, sem que fosse necessário tabelar os preços ao consumidor.