Governo espera que Senado aprove a privatização da Eletrobrás até março

NOVA YORK - O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse nesta quarta-feira, 15, que espera a aprovação do plano de privatização da Eletrobrás pela Câmara ainda neste ano. Após ser apreciada pelos deputados, a proposta, conforme prevê o ministro, deve ser aprovada no Senado em fevereiro ou março.

Depois disso, a assembleia dos acionistas da empresa sobre o processo que vai transferir a estatal à iniciativa privada será realizada entre junho e o início de agosto, adiantou.

Ao participar de um debate em Nova York, Coelho Filho informou que o modelo de privatização da estatal de energia será encaminhado na próxima semana à Casa Civil.

O Congresso, disse, vai definir um novo contrato para tornar viável a capitalização da Eletrobrás. Uma vez aprovada a privatização, caberá aos bancos decidir o melhor momento de capitalizar a empresa.

Ele fez os comentários no evento CEO Forum, que está sendo realizado em Nova York pelo Bradesco BBI, do qual participam também Renato Ejnisman, diretor executivo do Bradesco, Pedro Parente, presidente da Petrobras, e Fabio Schvartsman, presidente da Vale.