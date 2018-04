Governo espera redução imediata do preço do gás de cozinha O ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, disse hoje esperar uma imediata redução no preço do botijão do gás de cozinha. Segundo ele, a Agência Nacional do Petróleo (ANP), além de reduzir em 12,4% o preço do gás produzido pela Petrobrás, também obteve dos revendedores e distribuidores o compromisso de que esta redução seria repassada para toda a cadeia de comercialização do produto. "Nós queremos que esta redução no preço seja quase que instantaneamente repassada ao consumidor", disse. Segundo o ministro, a redução de 12,4% nos preços da Petrobrás compensa parte da variação cambial que vem ocorrendo desde o início do ano. Gomide voltou a dizer que a Petrobrás nunca cobrou preços abusivos, e acrescentou que a estatal continua cobrando os mesmos preços do início do ano se forem somados os subsídios da Parcela de Preços Específica que foram extintos em janeiro. Segundo ele, com as medidas adotadas pela ANP será possível retornar "à normalidade". De acordo com Gomide, o ideal é que o preço atual do botijão de gás seja superior em apenas R$ 5 ou R$ 6 ao cobrado no início do ano. O ministro disse que o governo não teme ações na Justiça por parte dos acionistas minoritários da Petrobrás em função do novo preço. Ao ser questionado se o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) tem competência para ampliar os poderes da ANP, Gomide disse: "o CNPE não tem apenas o poder; tem obrigação de zelar pelo interesse público".