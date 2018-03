Governo está 'monitorando' câmbio e pode intervir, diz Tesouro

O secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, disse que o governo está "monitorando a taxa de câmbio e estará preparado para corrigir quaisquer distorções" que eventualmente sejam detectadas. O real teve uma valorização de aproximadamente 35% em relação ao dólar do início do ano até agora, gerando preocupações no setor exportador.

Augustin disse que o governo prosseguirá com a política de compras sistemáticas de dólares para aumentar as reservas. "Esta política continuará e será gerenciada pelo banco central", afirmou. As reservas brasileiras estavam em US$ 238 bilhões no final de novembro, posição US$ 5 bilhões superior à registrada em outubro.

O secretário disse também que o governo divulgará seu plano anual de gerenciamento da dívida no início de 2010. "Posso dizer agora pelo menos uma coisa sobre o plano", disse Augustin. "Pretendemos reduzir a relação dívida/PIB no ano que vem."

A relação entre a dívida e o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil estava em 44,8% até 31 de outubro, ante 36,0% no final de 2008. A dívida do setor público cresceu nesta ano por conta dos impactos da crise mundial sobre o país, que provocaram um declínio na receita com impostos.

Apesar disso, a economia brasileira deve se recuperar em 2010. A maior parte dos economistas espera um crescimento de 5% para o PIB no ano que vem e uma expansão de 1% para 2009. As informações são da Dow Jones