Governo está tranquilo com abastecimento de combustível O Ministério das Minas e Energia divulgou um nota nesta terça-feira declarando que o País está em situação tranqüila em relação ao abastecimento de combustíveis, mesmo na iminência de guerra declarada pelos Estados Unidos ao Iraque. ?O Brasil é auto-suficiente em 90% do seu abastecimento, o que proporciona uma situação confortável em relação ao consumo nacional", diz o comunicado. Segundo o ministério, o Brasil "não depende de petróleo iraquiano para completar o suprimento do seu consumo interno?. O comunicado afirma que o Brasil é exportador de derivados, como gasolina e óleo combustível. ?A proximidade da confirmação da guerra provocou uma queda no preço do barril do petróleo (Brent)", diz a informe. Para o ministério a redução deve ser acentuada se guerra durar pouco. O Ministério diz ainda que o Brasil está preparado para enfrentar até uma guerra de maior duração.