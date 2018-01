Governo estabelece regras de financiamento em reais para estrangeiros O governo editou nesta quarta decreto permitindo que as empresas com capital estrangeiro tenham acesso a financiamentos em reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para adquirir computadores no âmbito do programa Computador para Todos (PC Conectado) e para investimentos na área de turismo. Até agora, grandes redes internacionais de varejo, como Carrefour e Wal Mart, só tinham acesso a linhas do BNDES cujas parcelas são corrigidas conforme a variação de uma cesta de moedas estrangeiras. A partir de hoje, elas poderão, a exemplo de suas concorrentes nacionais, tomar recursos corrigidos pela variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e utilizá-los para oferecer empréstimos a seus clientes que queriam comprar o PC Popular. O financiamento corrigido pela cesta de moedas representava um risco para essas empresas, já que a receita delas com a venda dos computadores seria em reais, enquanto a dívida ficaria atrelada às oscilações do câmbio. Esse risco aumentava o custo para o consumidor que pretendia adquirir um computador do programa PC Conectado, lançado no ano passado para atender à população de baixa renda. "Havia um problema de financiamento para o varejo, porque os mecanismos existentes impediam que nós pudéssemos financiar adequadamente as redes de varejo para que elas repassassem esses financiamentos a taxas concorrenciais para seus compradores", afirmou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan. O presidente do BNDES, Guido Mantega, explicou que a linha de crédito do PC Conectado soma R$ 300 milhões. Segundo Furlan, o programa PC Conectado elevou significativamente as vendas de computadores, movimento que, na avaliação do ministro, tende a se acelerar com o acesso à linha de crédito em reais. "Nós queremos que os computadores tenham preços e condições de financiamento acessíveis à população de baixa renda. Essa medida vai gerar aumento da produção de computadores e da geração de empregos", disse Furlan. Turismo Com o decreto, empresas com capital estrangeiro interessadas em investir em turismo também serão beneficiadas. O ministro do Turismo, Walfrido Mares Guia, comemorou a decisão e afirmou que a medida acontece "no melhor momento de nossa história", em que uma série de grupos estrangeiros anunciou investimentos da ordem de US$ 1,5 bilhão no País. A medida alcança desde construção de resorts e hotéis até a compra de equipamentos. Da mesma forma que as redes de varejo, os investidores externos do setor hoteleiro eram obrigados a tomar empréstimos com base em cesta de moedas no BNDES. "Esta equiparação, permite que qualquer grupo estrangeiro que queira investir no Brasil no Turismo, possa fazer com a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), mais a margem que o BNDES cobra do setor. A indústria não terá discriminação", afirmou Mares Guia. "Eu vejo como um novo horizonte este engajamento do BNDES", completou. Guido Mantega explicou que a mudança ocorre porque o financiamento atrelado a cesta de moedas não é justo para quem tem receita em reais. "Este descasamento terminou. As empresas terão risco menor e barateamento porque todo mundo prefere a TJLP. Elas estarão equiparadas", disse Mantega.