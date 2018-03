Governo estipula prazo para AES negociar calote O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa, disse que a AES, empresa americana que controla a Eletropaulo, tem até o dia 15 de abril para apresentar propostas de pagamento das dívidas contraídas durante o processo de privatização da empresa de energia paulista. A companhia não pagou a parcela de US$ 85 milhões que devia ao BNDES neste início de ano. De acordo com Lessa, em 15 de abril vence o prazo de 90 dias previsto pela regulamentação do banco para que adote as medidas judiciais. "Utilizaremos todos os instrumentos disponíveis para recebermos esse dinheiro da AES", afirmou. Lessa disse que, devido ao sigilo bancário, não pode informar à opinião pública quais são as negociações que estão sendo feitas entre a instituição e a empresa norte-americana. A informação de que a AES estava devendo ao BNDES surgiu de fato relevante da própria empresa. "Não quebramos o sigilo bancário. Quem divulgou o débito foi a própria empresa", disse Lessa. Segundo ele, "de hora em hora", recebe informações sobre propostas da empresa, mas ele diz que só interessa o pagamento. O presidente do BNDES esteve hoje em São Paulo pela primeira vez depois que assumiu o cargo e ficou surpreso ao ver que a sede regional da instituição fica no prédio de nome JK Financial Center. Para Lessa, o edifício deveria ser chamado de Centro Financeiro e afirmou que o presidente Juscelino Kubitschek "deve estar se contorcendo no túmulo" por ter seu nome acompanhado de palavra estrangeira. Lessa negou que a restruturação realizada no BNDES tenha acarretado lentidão nas decisões de financiamento da instituição. Ele afirmou que os desembolsos neste ano são semelhantes aos do ano passado. Ele dá o exemplo que acaba de receber proposta de financiamento da General Eletric (GE) para a fabricação de equipamentos para a produção de energia eólica. De acordo com Lessa, a análise desse financiamento é importante, pois não existem produtores desse equipamento no Brasil. Quando Carlos Lessa assumiu a presidência da instituição no início deste ano, encontrou o BNDES com 25 superintendências e reduziu esse número para 12. Segundo ele, isso dá maior agilidade à instituição, contrariando a opinião já expressada por alguns empresários.