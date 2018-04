Governo estranhou alta de ações do BB, diz Malan Não foram apenas os técnicos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que estranharam o aumento no volume de negócios com ações do Banco do Brasil (BB) dias antes de o governo anunciar a venda de 16,3% da sua participação na maior instituição financeira do País. Ontem, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, disse que observou "movimentos anômalos" nas "telinhas" das agências de notícias na véspera do anúncio e, por isso, recomendou à CVM atenção especial à movimentação ocorrida no período. Mas, ainda assim, o ministro afirmou que não viu necessidade de adiar a divulgação da venda de parte das ações em poder do governo. "Não havia sentido retardar o anúncio de uma decisão já tomada", argumentou. O trabalho da CVM, que é o órgão responsável pela fiscalização do mercado de capitais, ainda está na fase inicial. A CVM tem um departamento que cuida especialmente dessa movimentação e toda vez que um papel apresenta um comportamento fora do normal, ele passa a ser alvo de uma análise mais detalhada. Foi isso o que ocorreu com as ações do BB. No dia 9 de abril, segundo a CVM, a procura por ações do banco atingiu níveis fora do padrão, o que levantou suspeitas de vazamento de informação para alguns investidores. O BB e a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) deverão prestar algumas informações à CVM mas, até ontem, não tinham sido notificados. Na Bovespa são registradas todas as compras e vendas de ações efetuadas diariamente. Se esse trabalho preliminar concluir que há necessidade de um aprofundamento, a CVM deverá abrir um inquérito administrativo. O BB prefere aguardar o resultado do trabalho da CVM. No entanto, o assunto é não é visto como novidade. Desde a posse do atual presidente da instituição, Eduardo Guimarães, que a direção do banco afirma que trabalha para enquadrar o banco nos novos padrões de governança corporativa da Bovespa, o que significa, no caso do BB, aumentar o volume de ações em poder de investidores do mercado. Para isso, foi feita também uma reforma do estatuto do banco. No ano passado, as ações do BB tiveram valorização de 77%. Este ano, até a véspera do anúncio da venda, os papéis da instituição acumulavam alta de 19%. "Se houve informação privilegiada, quem se beneficiou disso não realizou lucro após o anúncio da venda já que a divulgação feita pelo governo surpreendeu o mercado e a ação subiu 13%", argumenta uma fonte do governo.