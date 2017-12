Governo estuda alta dos combustíveis O governo ainda não definiu se fará um novo aumento no preço dos combustíveis e nem quando isso deve acontecer. A tendência é de que segure este reajuste até o momento em que esse aumento não comprometa a meta anual de inflação do governo para 2000, que é de 6%. Ontem, o ministro das Minas e Energia, Rodolpho Tourinho, negou que o governo já tivesse definido o porcentual e o momento em que autorizará um novo reajuste dos combustíveis. Hoje, o ministro Pedro Parente confirmou que "ainda não está nada decidido a este respeito". De acordo com um técnico do Ministério da Fazenda, qualquer reajuste feito agora só servirá para reduzir a defasagem registrada entre o preço dos combustíveis no mercado interno e no exterior. Se a opção política for pelo aumento, o período considerado ideal é a segunda quinzena de novembro, quando o reflexo nos índices inflacionários não comprometeria a meta de inflação. Parente admite defasagem no preço dos combustíveis O ministro chefe da Casa Civil da Presidência da República, Pedro Parente, admitiu que há uma defasagem nos preços dos combustíveis em relação a alta do barril do petróleo no mercado internacional nos últimos meses. Segundo ele, a esperança do governo brasileiro era que o preço do barril de petróleo oscilasse na banda definida pela Opep, de US$ 22 a US$ 28. "Infelizmente estamos acumulando um prejuízo na conta petróleo porque o preço do barril continuou a subir", afirmou. Impacto na inflação Depois de divulgar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro - alta de 0,14% -, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) calculou que um reajuste de 5% nos preços dos combustíveis nas refinarias, a partir da semana que vem, e na hipótese de ser integralmente repassado para os consumidores finais, elevaria o IPCA de novembro em 0,10 ponto porcentual e mais 0,10 pontos percentual em dezembro. No acumulado do ano, o IPCA está em 5,01%. Aumento poderia ter impacto negativo no mercado financeiro Para o economista Fábio Akira, da Tendências Consultoria Integrada, "a aprovação de um reajuste exatamente agora, quando os mercados estão agitados, poderia proporcionar um impacto psicológico negativo". Ele acrescenta que, "se o reajuste ocorrer até o fim de novembro, evitará que o impacto inflacionário da medida seja transferido para janeiro de 2001." Álcool já aumentou nas usinas A expectativa de aumento dos combustíveis já produziu pelo menos um resultado: o aumento dos preços do álcool combustível nas usinas. O álcool anidro, que vinha sendo negociado a R$ 0,65 o litro em meados de outubro, subiu para R$ 0,67. O álcool hidratado aumentou, no mesmo período, de R$ 0,54 para R$ 0,57 o litro. Fontes do setor sucroalcooleiro atribuem os reajustes à antecipação de compras de distribuidoras, por conta da expectativa de reajuste.