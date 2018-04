Governo estuda ampliar recursos do Proex O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, admitiu nesta quinta-feira que o governo estuda alternativas para ampliar os recursos do Programa de Estímulo às Exportações (Proex). Segundo ele, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) poderia passar a financiar algumas operações previstas no âmbito do Proex para aliviar e possibilitar novas operações nesse programa. Ela admitiu até que, em última hipótese, poderia também ser editado um decreto prevendo a suplementação de recursos pelo Tesouro para o Proex, informando que estão sendo estudadas as fontes orçamentárias para essa suplementação. O secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), Robério Silva, esclareceu que essa suplementação deve atender o Proex-Equalização, que tem um orçamento de R$ 1,139 bilhão. Essa modalidade de Proex é destinada a realizar a equalização das taxas de juros praticadas no mercado brasileiro com aquelas do mercado internacional. Essa suplementração seria até no máximo 10% do orçamento do Proex-Equalização. Para o Proex-Financiamento, o governo já havia anunciado uma suplementação em maio, de 10% sobre o orçamento de quase R$ 1 bilhão. Amaral confirmou também que deverá ser criada uma lista de espera dentro do Proex-Financiamento. Segundo ele, as empresas que estiverem nessa lista receberão imediatamente recursos que estavam comprometidos com outras operações de exportação, que não foram efetivadas. Atualmente, as empresas podem fazer reserva de recursos dessa linha, que ficam bloqueados até a realização da operação de exportação. Em alguns casos, porém, as empresas não estão conseguindo finalizar essas operações, e nesses casos os recursos serão canalizados para outras empresas. O BNDES já ampliou de 25% para 35% do total de seus desembolsos os recursos destinados ao financiamento de exportações, segundo Amaral. "Mesmo com este aumento, a situação recomenda que sejam ampliados os recursos do BNDES, que está buscando ampliar esses recursos", disse o ministro, ponderando, no entanto, que "talvez nem sejam necessários, porque o acordo com o FMI deve levar a uma normalização das linhas de financiamento". Ele não confirmou a informação de que o BNDES estaria negociando com o Banco Central a liberação de parte das reservas do País para aumentar as linhas de financiamento às exportações, mas disse que o banco "está negociando com eventuais diferentes provedores de recursos adicionais".