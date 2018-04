Governo estuda Augustin para comandar a Receita

Apontado como ?pai? da indicação de Lina Vieira para a Receita, o secretário-executivo, Nelson Machado, desempenha papel importante no dia a dia do Ministério da Fazenda e já manifestou que não quer trocar de função. Seria uma última alternativa. Pesa em favor de Augustin o fato de já ter sido secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul e secretário executivo adjunto da Fazenda no início do governo Lula. Na secretaria executiva, cuidava justamente do relacionamento com a Receita. Filiado ao PT, Augustin tem trânsito também no Planalto e espírito mais conciliador. É um nome de fora, mas mais ?palatável?. O problema seria encontrar um nome para o seu lugar.

Um dos que vinham sendo cotados, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Valdir Simão, não é bem aceito pela Receita - embora uma publicação interna dirigida aos servidores do órgão, distribuída ontem, afirme que não existe oposição a indicados vindos de outras áreas do governo. Por enquanto, a estratégia de Mantega é acalmar os ânimos e acompanhar a tarefa dada ao secretário interino, Otacílio Cartaxo, de controlar a ?rebelião? e afastar os mais ?radicais? que estavam próximos de Lina. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.