Governo estuda correção na tabela do IR na MP do Bem 2 O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou hoje, na capital paulista, que o governo está estudando a correção da tabela do Imposto de Renda (IR). Segundo ele, a medida deverá fazer parte da MP do Bem 2, que vem sendo discutida pela área econômica, mesmo depois da rejeição da MP 252 ( a MP do Bem original) pelo Congresso. Bernardo disse que, apesar do estudo da correção da tabela do IR, conforme reivindicação das centrais sindicais, o governo não deverá reduzir o teto das alíquotas de 27,5% para 25%. "Essa redução, com certeza, não vamos fazer, porque, se não aconteceu automaticamente, não vai ocorrer de maneira induzida." O ministro do Planejamento destacou que a MP do Bem 2 deverá incluir também as medidas que o governo não conseguir aprovar no Congresso Nacional relacionadas à MP do Bem. Outros pontos discutidos Apesar de ter sido rejeitada, o governo está negociando no Senado a inclusão de alguns pontos na MP 255, tais como a desoneração dos investimentos voltados à exportação e aos setores imobiliário e de microinformática, dentre outros. Paulo Bernardo disse que não sabe da previsão para a conclusão da MP do Bem 2. E salientou que, além da correção da tabela do IR, também está em estudo a continuação da desoneração dos produtos da cesta básica, incluindo o da construção civil para pessoas físicas.