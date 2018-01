Governo estuda leiloar mais R$ 16 bi em linhas de transmissão em 2018

SÃO PAULO - Além dos projetos de novas linhas de transmissão previstos para serem leiloados em 2017, o governo federal já possui estudos para empreendimentos adicionais que somam R$ 16 bilhões e que devem ser ofertados ao mercado em 2018, disse nesta quinta-feira, 10, o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia (MME), Fábio Lopes Alves.

Durante sua participação em workshop sobre o setor de transmissão em São Paulo, o secretário comentou o número citado pouco antes pelo diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, de que estão previstos para o ano que vem leilões de empreendimentos de transmissão que somam R$ 26 bilhões em investimentos.

Alves destacou que ao longo dos últimos meses o MME buscou aumentar o diálogo com agentes de mercado e ouvir as sugestões do mercado, de maneira a propiciar avanços no setor e salientou que foi atendendo aos pedidos dos agentes que o leilão de transmissão previsto para julho deste ano foi adiado e realizado apenas em outubro, após alguns ajustes no edital - o que elevou a taxa de sucesso do certame. Diferente de leilões anteriores, em que boa parte dos lotes ofertados não atraíam interessados, nesta última licitação 21 dos 25 lotes foram concedidos, viabilizando mais de 90% dos investimentos estimados.