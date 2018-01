Governo estuda medidas para baratear acesso à internet A preocupação com a possibilidade de aumento da conta de telefone pelo uso da internet levou o governo a adiar por um ano a implantação da cobrança por minuto, e não mais por pulsos, das ligações locais da telefonia fixa - a medida entraria em vigor no dia 1º de março. Além disso, o governo já anunciou que está estudando alternativas para baratear o custo do acesso à internet para quem não tem banda larga e usa o telefone convencional para se conectar. Uma das medidas em estudo é criar um serviço, com tarifa fixa, para uso ilimitado da internet, em qualquer horário, a um preço que pode variar de R$ 12,00 a R$ 15,00. Contudo, ainda não se sabe de se esse valor será pago à parte ou pode estar incluído na taxa de assinatura básica, que custa hoje R$ 40,00 e dá direito a 100 pulsos em ligações locais ou conexão à internet. Outra proposta em estudo, segundo o ministro das Comunicações, Hélio Costa, é ampliar o horário em que o usuário paga apenas um pulso (cerca de dois minutos) para ficar conectado pelo tempo que quiser. Esse horário mais barato, que hoje é de meia-noite às seis da manhã, começaria mais cedo, às 21 horas. "Um jovem tem que esperar até meia-noite para entrar na internet?", questionou. O governo quer resolver ainda o problema de quem mora no interior e tem que fazer ligações interurbanas para se conectar. A idéia é criar um sistema diferente de encaminhamento da conexão à internet para que ela seja tarifada como ligação local. Esse projeto inclusive já vinha sendo estudado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Quebra de contrato O ministro destacou ainda que o adiamento da implantação da cobrança por minuto, e não mais por pulsos, das ligações locais da telefonia fixa não representaria quebra de contrato com as empresas de telefonia. Os novos contratos que definem as regras das concessionárias de telefonia foram assinadas em dezembro com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). "Não é quebra de contrato. Os contratos podem ser revistos a critério do governo a qualquer momento. Eles ainda não haviam sido implementados", disse Hélio Costa. Segundo avaliação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), a conversão de pulsos em minutos causa aumento nos custos dos clientes que realizassem ligações maiores que três minutos. Uma ligação de 15 minutos poderia ficar até 120% mais cara e uma ligação de 60 minutos até 160%. O ministro justificou a decisão do governo porque a nova regra poderia prejudicar o consumidor. "Há uma preocupação generalizada que o novo sistema possa representar um prejuízo para o consumidor", disse.