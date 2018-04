Governo estuda medidas para reduzir juro ao consumidor O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta sexta-feira, 27, que o Ministério, em parceria como Banco Central, estudará medidas para reduzir o spread bancário (diferença entre as taxas pagas pelo banco na captação de recursos e as taxas cobradas nos empréstimos) no País. Ele não deu informações detalhadas a respeito de prazos nem de quais medidas serão tomadas. Mas afirmou que conversou com o presidente do BC, Henrique Meirelles, a respeito do assunto. "Precisamos estudar esse assunto porque o volume de crédito ao consumidor triplicou nos últimos anos, mas os spreads não caíram tanto. Dá para cair mais? Dá", disse o ministro. De acordo com ele, a agenda do Ministério com o BC prevê diálogo com os representantes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e de instituições de crédito. Questionado sobre se a redução da taxa de compulsório seria uma das medidas para reduzir o spread, ele respondeu que esse assunto, assim como a redução da carga fiscal, não são assuntos tabu. Mantega afirmou ainda que os bancos oficiais vêm liderando as quedas dos spreads no Brasil. "Se alguém me disser que não é (isso que ocorre), faço uma intervenção no banco", desafiou em tom de brincadeira. "Como podemos ter taxas de 35% e 36% ao ano com inflação de 3,5% a 4%?", questionou. "Não há lucro de empresa que resista. Se ela pegar esse empréstimo, vai quebrar, não sobrevive", afirmou. Anomalia Segundo ele, o governo está investigando os motivos que levam as taxas bancárias a serem elevadas. "As tarifas são livres, mas vamos investigar sempre que houver uma anomalia no setor econômico. E quero saber se não há nenhum abuso por parte dos bancos", afirmou o ministro. De acordo com Mantega, a investigação vem sendo comandada pela Secretaria do Acompanhamento Econômico. "Mais do que investigando, estamos fazendo um diagnóstico para ver como podemos reduzi-las", explicou, salientando que o governo quer identificar os motivos que provocam a elevação das tarifas: se são os compulsórios, a cobrança da CPMF ou se o setor está apresentando lucratividade maior do que em outros países. "Eu não sou contra os ganhos elevados dos bancos pois isso é do espírito do capitalismo. O que não pode ocorrer, no entanto, é um lucro muito elevado em spread e tarifas", comentou. Mantega afirmou que o governo tem "maneiras" de reduzir essas tarifas e spreads, e citou como exemplo a conta salário e o incentivo à competitividade do setor. "É importante que o correntista seja disputado e não vá atrás do banco", afirmou. Segundo ele, a redução das taxas já foi feita com sucesso em algumas outras áreas, como a de crédito consignado, imobiliário e automotivo. "Onde há competição, as taxas são baixas", afirmou.