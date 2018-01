Governo estuda mudança na alíquota do IRPF O ministro interino da Fazenda, Murilo Portugal, disse que o governo está estudando a possibilidade de mudança da alíquota de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Esse estudo, segundo ele, está sendo feito dentro do esforço do governo em promover uma desoneração tributária seletiva. Portugal destacou que, nesse esforço, o governo tem dado prioridade a medidas de desoneração de impostos que gerem o maior retorno possível para a sociedade como um todo, principalmente em termos de aumento de investimentos e exportações e da capacidade de crescimento do PIB. Para Portugal, a mudança da alíquota de IRPF "não é uma medida tão meritória quanto outras". Em sua opinião, o IRPF no Brasil já tem um nível de isenção bastante elevado. Segundo Portugal, o nível de isenção no Brasil é um dos maiores do mundo. Ele também disse que entende que o IRPF faz justiça social ao cobrar impostos de pessoas com renda mais alta, para que sejam oferecidos, a pessoas com um nível de renda mais baixo, serviços públicos necessários.