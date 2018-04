Governo estuda nova compensação para elétricas Ao deixar o prédio do Ministério da Fazenda, o diretor-executivo da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Luiz Carlos Guimarães, informou que o governo estuda a criação de uma nova linha de financiamento para cobrir as perdas que as empresas tiveram com o novo parâmetro que define o consumidor de baixa renda de energia elétrica. Guimarães não soube informar de onde viriam os recursos para o financiamento. Ele participou durante toda a tarde da reunião em que foram discutidas alternativas para cobrir o déficit criado com a mudança nos critérios de definição do consumidor de baixa renda, que paga uma tarifa mais barata pela energia consumida. A idéia inicial do governo previa a criação de um fundo para suprir as perdas das distribuidoras. Ao chegar para a reunião, no início da tarde, Guimarães estimou entre R$ 50 milhões e R$ 60 milhões por mês o volume de recursos necessários para cobrir o déficit criado pelas mudanças nos critérios. A lei do setor elétrico, aprovada em abril deste ano no Congresso, definiu em 80 KWh o gasto mensal que caracteriza o consumidor de baixa renda. Essa medida ampliou o universo dos consumidores que pagam a tarifa mais barata e estão isentos da cobrança do seguro-apagão e da taxa extra para recompor as perdas com o racionamento. Do encontro com os representantes das distribuidoras participaram, além de autoridades do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. O ministro de Minas e Energia, Francisco Gomide, informou, por intermédio de sua assessoria, que não se pronunciará sobre a reunião porque não houve uma conclusão sobre o assunto.