Governo estuda novas medidas para aumentar receita, sinaliza Barbosa

Atualizado às 13h45

BRASÍLIA - O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, sinalizou que o governo estuda novas medidas de aumento de receita, o que pode representar elevação de tributos. Barbosa também afirmou, após reunião do Conselho Político, que a receita vem sendo menor do que se esperava e que o governo vai atualizar o cenário fiscal.

"A receita vem sendo menor do que se esperava", disse Barbosa. "O governo vai atualizar o cenário fiscal", completou, ressaltando que de dois em dois meses é elaborado o relatório de programação fiscal com novos parâmetros. "Estamos sempre avaliando o cenário fiscal, temos por obrigação analisar, revisar".

Questionado sobre a possibilidade de uma alteração na meta ou na criação de uma banda flexível para o cumprimento, Barbosa respondeu que "não foi discutido nessa reunião". O ministro ponderou, entretanto, que o governo tem obrigação de atualizar os dados e expectativas relativas ao cenário fiscal.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar de não confirmar os estudos em curso no governo para a adoção de uma banda para a meta de superávit primário - um intervalo que iria de 0,6% a 1,6% do PIB -, Barbosa disse que o governo está sempre avaliando "alternativas possíveis". Ele acrescentou que qualquer mudança na política fiscal será trazida no relatório bimestral de receitas e despesas, a ser divulgado na próxima semana.

Barbosa acrescentou que a meta atual, de 1,1% do PIB, é "factível". "O governo está empenhado em restabelecer o equilíbrio fiscal", completou.

Infraestrutura. Ministros da área econômica e de infraestrutura do governo Dilma Rousseff apresentaram na reunião um balanço das manifestações de interesse do setor privado por futuras concessões de rodovias e aeroportos. Segundo o ministro Barbosa, foram apresentados 314 estudos para 11 novas rodovias que serão leiloadas. Para quatro aeroportos, foram 92 manifestações por parte de empresas e consórcios.

"Em todos os casos, teve mais de 20 empresas ou consórcios interessadas em fazer os estudos, o que mostra o dinamismo e a diversificação do setor privado brasileiro", afirmou Nelson.

Desoneração. Sobre o projeto que reduz a desoneração da folha de pagamentos, Barbosa afirmou que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, está empenhado para tentar fazer com que seja aprovado no Congresso ainda neste mês.

Participaram da reunião com a presidente o vice-presidente e articulador político Michel Temer, os ministros da Casa Civil, Aloizio Mercadante; da Fazenda, Joaquim Levy; do Planejamento, Nelson Barbosa; dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues; do Desenvolvimento, ArmandoMonteiro; da Previdência Social, Carlos Gabas; da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva; de Minas e Energia, Eduardo Braga; da Aviação Civil, Eliseu Padilha; das Cidades, Gilberto Kassab; da Integração Nacional, Gilberto Occhi; da Defesa, Jaques Wagner; da Justiça, José Eduardo Cardozo; da Agricultura, Kátia Abreu; da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rossetto; das Comunicações, Ricardo Berzoini; além dos líderes do governo no Congresso, José Pimentel; no Senado, Delcídio Amaral; e na Câmara, José Guimarães.