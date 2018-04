Governo estuda revisar cálculo de pensões por morte O secretário de Previdência Social do Ministério da Previdência, Helmut Schwarzer, informou que o governo estuda revisar o cálculo de pagamento de pensões por morte. Segundo ele, a proposta foi sugerida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) na última reunião do Fórum da Previdência. "Podemos ter regras diferentes para pessoas diferentes e com idades diferentes", disse Helmut. O secretário disse que os números apresentados pelo Ipea, órgão vinculado ao Ministério do Planejamento, mostram que 4 milhões de casamentos no País já são entre homens com mais de 65 anos e mulheres jovens. Helmut explicou que, nesses casos, a pensão pode ser temporária e não vitalícia como é hoje. Também está em estudo o valor da pensão que hoje é integral. Para o secretário, poderia ser retomada a fórmula que era adotada no Brasil até 1991: 50% do valor para o cônjuge e 10% por dependente. Ele informou que a equipe técnica está trabalhando nos modelos de projeções do ministério, atualizando com o índice demográfico e a nova realidade do mercado de trabalho. Os dados podem ser apresentados na próxima reunião do Fórum, dentro de um mês.