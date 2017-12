Governo estuda tarifa de importação menor O governo negocia como reduzir a tarifa de importação para cerca de 300 bens de capital, sem os incluir na lista de ex-tarifário. Isso desagradaria a indústria nacional de bens de capital, porque aumenta a concorrência, e o Ministério da Fazenda, que reclama da perda de arrecadação. Mas incluí-los na lista atende a demanda da indústria nacional, que quer comprar máquinas mais modernas a preços competitivos. Essa é uma decisão de governo e não uma prerrogativa do Ministério do Desenvolvimento, dizem fontes da área econômica. Discussão será dentro do Mercosul A tendência é de discutir a tarifa de importação para esses produtos no âmbito do Mercosul, de forma única e permanente. Ainda não há consenso nos governos brasileiro e argentino sobre até quando os dois países vão utilizar esse mecanismo, embora o acordo vá até 2005. Os governos acreditam que ele atrasa o início do mercado comum, o que já é uma decisão política.