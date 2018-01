Governo facilita importação de aço e algodão A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) decidiu nesta segunda-feira acabar com as travas para a importação de produtos siderúrgicos e de algodão, aplicadas neste ano como meio de monitorar e prevenir distorções nas compras externas desses itens. A decisão foi embasada no fato de que não houve sinal de ameaça de concorrência desleal aos produtores nacionais desde que essas iniciativas foram adotadas. A medida teve também como objetivo contornar possíveis problemas de abastecimento, queixas de aumento de preços feitas pelos setores que utilizam o algodão e o aço como matérias-primas e o risco de escalada da inflação. "Neste momento de dificuldade de abastecimento e de preços, tenho certeza de que essa medida poderá contribuir, com a simplificação e a desburocratização das operações de importação, para a regularidade do comércio e do abastecimento de produtos", disse a secretária de Comércio Exterior, Lytha Spíndola. Vigente desde hoje, a primeira medida reduz a lista de produtos siderúrgicos submetida ao licenciamento não-automático de importação de 200 para apenas 10 itens. Essa iniciativa havia sido adotada em março como meio de impedir que produtos siderúrgicos estrangeiros, a preços mais baratos, pudessem ser desviados para o mercado brasileiro depois que os Estados Unidos e a União Européia aplicaram salvaguardas sobre essas compras. Segundo Lytha, o grupo especial que vem monitorando essas importações não verificou, nos últimos nove meses, elevação brusca de importações ou mesmo risco de dumping (preço maior do que o custo) nas operações. De acordo com os dados da Secex, as importações dos 200 itens, acumuladas entre março e outubro, caíram 31,1% em valor, na comparação com igual período de 2001. Nas últimas semanas, entretanto, a indústria automotiva apresentou queixa ao governo de que o setor siderúrgico nacional tendia a dolarizar os preços do aço destinado ao mercado interno. Entre os produtos que continuam submetidos ao licenciamento não-automático estão oito tipos de laminados de aço e dois tipos de barras. Lytha afirmou que, em caso de suspeita de distorções nas compras externas, os produtos liberados poderão voltar a essa lista. Explicou ainda que estarão ainda sujeitos a esses controles os 28 produtos siderúrgicos que foram alvo de medidas brasileiras de defesa comercial. No caso do algodão, a Secex suspendeu completamente o licenciamento não-automático, por também não encontrar indício de ameaça nesse comércio. A medida vinha sendo adotada desde o início de junho, depois de anunciada a expansão dos subsídios dos Estados Unidos aos produtores de algodão - fato que poderia baratear os produtos desse concorrente e desestimular a produção nacional. Segundo Lytha, não se confirmou um "surto nem a ameaça de surto" de importação, e a indústria têxtil vinha reivindicando "um sistema mais leve e ágil". As compras externas de algodão caíram de US$ 95 milhões, de janeiro a outubro de 2001, para US$ 49 milhões, em igual período de 2002. O Brasil ainda conseguiu exportar US$ 70 milhões neste ano.