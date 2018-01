Governo fará licitação para novas linhas de transmissão ainda em 2003 O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, disse que ainda neste ano serão realizadas licitações para a construção de novas linhas de transmissão de energia elétrica, interligando todas as regiões do País. Furlan reuniu-se hoje com a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff e com representantes dos ministérios da Fazenda e do Planejamento. "A licitação é urgente", disse o ministro, sem detalhar os preços e os quilometros de linha que farão parte da licitação. Segundo ele, a urgência na realização dessa licitação tem o objetivo de otimizar o setor de energia e garantir o abastecimento nos dois próximos anos, mesmo se houver uma situação de escassez de chuvas que possa provocar um racionamento.