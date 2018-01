Governo faz mistério sobre reunião com ministros Apesar de não ter informação oficial da assessoria de comunicação do Palácio do Planalto, fontes do governo confirmaram neste sábado a realização de uma reunião de ministros e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Granja do Torto, onde fica a casa de campo da Presidência. Os assessores de comunicação informaram que Lula teria passado o dia todo no Palácio da Alvorada e afirmaram desconhecer o encontro. Outras fontes, no entanto, disseram que ministros teriam sido mobilizados na noite de sexta-feira para permanecer em Brasília. Estariam participando do encontro desde o início deste sábado, além de Meirelles, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci; a ministra das Minas e Energia, Dilma Roussef; o do Planejamento, Guido Mantega; o da Educação, Cristóvam Buarque; o de Cidades, Olívio Dutra; e o da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, além do coordenador do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Tarso Genro. Segundo as fontes, Meirelles fez uma palestra mostrando a evolução da economia este ano após a grade crise de 2002, quando as incertezas de mercado e dos investidores do cenário político levaram a um aumento da inflação, do risco país e das taxas de juros. Ele mostrou os avanços com o controle da inflação, a redução do risco país de 2.400 pontos para 500, a redução dos juros de 26,5% para 17,5%. A última parte da exposição abordou as perspectivas para 2004, quando a equipe econômica prevê um crescimento do PIB de 3,5% e uma inflação de 5%.