Governo finaliza lista de projetos do PPA, anuncia Mantega O ministro do Planejamento, Guido Mantega, disse hoje que o governo está finalizando a lista de projetos que constarão do Plano Plurianual de Investimentos 2004/2007. Mantega informou que há uma quantidade grande de projetos e que o governo deve destacar os que têm "maior impacto". O ministro confirmou que será um total de R$ 191,4 bilhões de investimentos em quatro anos. Ele não detalhou quanto dos R$ 191,4 bilhões virá do setor privado e do setor público. Disse apenas que "uma boa parte" virá do setor privado. Para 2004, segundo ele, os investimentos do setor público em infra-estrutura serão de R$ 35 bilhões.