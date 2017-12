Governo finaliza medidas para aumentar crédito O líder do governo no Senado, Aloizio Mercadante (PT-SP), confirmou hoje que o governo está dando os últimos retoques num conjunto de iniciativas que terá por objetivo aumentar o volume de crédito disponível na economia e reduzir o custo. Segundo o senador, entre as medidas estão o incentivo ao microcrédito, a ampliação do alcance das cooperativas e outras medidas em áreas como por exemplo a de consórcio. "Não é só microcrédito. Há várias outras coisas", afirmou. O senador disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá anunciar essas medidas ao longo deste mês. O líder informou que essas medidas não serão divulgadas num único bloco, porque alguns programas ainda estão sendo finalizados. Mercadante acredita que as medidas estarão prontas até o final do mês.