Governo foi para Moscou e esqueceu da votação da reforma trabalhista, diz senador

O presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), rebateu as críticas do ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral do Governo) ao partido e culpou o governo pela rejeição da reforma trabalhista na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado, nesta terça-feira, 20.

Após o resultado da votação, Moreira lamentou que o senador Eduardo Amorim (PSDB-SE) tenha votado contra a reforma e disse que a surpresa se deu "principalmente porque o PSDB sempre alardeou ser favorável às reformas".

Tasso, por sua vez, afirmou que o governo "falhou" ao deixar a oposição vencer a votação e lembrou que a posição de Amorim era de conhecimento público.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele questionou o fato de os principais articuladores tucanos no governo terem viajado com o presidente Michel Temer para visita oficial à Rússia na mesma semana da votação na CAS, citando o ministro Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e o líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC). "O governo levou todo mundo para Moscou e esqueceu da votação", rebateu Tasso.

+ VITÓRIA É CERTA, DIZ TEMER SOBRE APROVAÇÃO DA REFORMA TRABALHISTA