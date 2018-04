Governo francês faz acordo para contratações Alarmado pelos índices de inatividade entre menores de 25 anos na França, que em regiões de periferia - as mais violentas - chegam a 50% da população, o governo convocou 50 das maiores empresas para um mutirão de contratações de iniciantes. O compromisso foi firmado há duas semanas, após reunião entre o presidente Nicolas Sarkozy e executivos de conglomerados industriais, do comércio e de serviços da França. O objetivo é abrir 24 mil postos de trabalho até 2010, elevando o total de "jovens em formação" para 100 mil. Entre as empresas envolvidas no acordo social estão francesas como a Accor, Axa, Bouygues, Carrefour, Danone, EDF, L?Oréal e Renault, e estrangeiras, como a Coca-Cola. O desejo do Palácio do Eliseu, segundo Sarkozy, é que as multinacionais "deem exemplo". No entanto, diz Florence Lefresne, especialista em desemprego entre jovens do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IRES), não há saída da crise de emprego sem melhoria do cenário econômico. "O desafio está claramente ligado à política macroeconômica: sem crescimento, as margens de manobra inexistem." Ela alerta que mercados marcados pelo subemprego, trabalhos temporários, informalidade e alternância entre o desemprego e a atividade precisam ser alvo de reformas. "Os caminhos da saída da recessão atual não devem de ocultar a refundação do estatuto do emprego."