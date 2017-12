Governo grego decide manter o transporte público grátis até sexta-feira

ATENAS - O Ministério dos Transportes grego anunciou nesta segunda-feira, 6, que manterá o transporte coletivo de Atenas gratuito pelo menos até a próxima sexta-feira, 10. A medida, anunciou o governo, faz parte do esforço para reduzir o impacto do controle de capital - que impõe um limite diário de € 60 aos saques da população.

O movimento pode ser interpretado como uma "prévia" para um anúncio da extensão do feriado bancário e dos limites para saques pelo menos pelo resto da semana. Enquanto isso, as negociações da Grécia com os credores (entre eles a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o FMI) se reiniciam depois que 61% dos gregos disseram "não" às condições impostas pela UE para enviar ajuda à economia do país.

No centro de Atenas, a situação é muito parecida com a da semana passada. As filas seguiam grandes nos caixas eletrônicos - especialmente os do Banco Nacional da Grécia -, e a população não parece esperar que a ameaça ao sistema bancário do país seja resolvido no prazo original, que permitiria a reabertura das agências para todas as operações ainda nesta terça-feira. "Acho que os bancos, na melhor das hipóteses, vão abrir a partir de quarta", disse um grego, que não quis se identificar, após retirar sua cota de € 60 de uma máquina automática.

Por volta das 12h (horário local), havia diversas agências bancárias com as portas abertas. Ao contrário do que ocorria na semana passada, os clientes podiam entrar - algumas unidades estavam lotadas. Na prática, porém, a quantidade de operações disponível continuava bastante limitada. "O cliente pode fazer transferências para outros bancos da Grécia de até € 1,5 mil, pagar contas de cartão de crédito, por exemplo", explicou um funcionário do Pirieus Bank ao Estado. Todas as operações permitidas tentam garantir que o dinheiro se mova apenas dentro do sistema bancário grego.

A situação dos bancos gregos é bastante precária. A liquidez do sistema depende diretamente de um aporte do Banco Central Europeu (BCE) nos próximos dias. Já há notícias de caixas eletrônicos que só têm notas de € 50, o que reduz em € 10 a "ração" diária de dinheiro dos gregos que usarem essas máquinas. Neste momento, tanto o governo grego quanto seus credores se mexem para retomar as negociações sob o prisma do resultado do plebiscito de ontem no país.

Boa vontade. O primeiro passo de boa vontade o governo grego já deu. Eliminou seu ministro das Finanças, Yanis Vourafakis, da equação. Ele anunciou em seu blog pessoal o pedido de demissão nesta manhã. Em meio a uma das maiores crises de sua história, portanto, a Grécia está sem um nome oficial para o comando das finanças pelo menos por algumas horas. A saída de Vourafakis foi costurada pelo primeiro-ministro Alexis Tsipras como um gesto de boa vontade com o Eurogrupo, que considerava o agora ex-ministro difícil nas mesas de negociação.