Governo implementa programa de recomposição de reservas O estudo "Reformas microeconômicas e crescimento de longo prazo", divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Fazenda, diz que o governo está implementando um programa de recomposição das reservas internacionais. O objetivo, de acordo com a Fazenda, é aumentar a solidez da economia para fazer frente a eventuais choques externos e construir uma "trajetória saudável" para os níveis de reserva no médio e longo prazos. "Essa medida, em conjunto com a redução da dívida interna indexada à taxa de câmbio, reflete a estratégia de aproveitar o momento favorável tanto das condições internas quanto externas para reduzir a vulnerabilidade externa da nossa economia", diz o trabalho da Fazenda. O texto também ressalta que "em raros momentos de sua história a economia brasileira reuniu fundamentos macroeconômicos tão positivos e promissores. O texto destaca que o Produto Interno Bruto vem apresentando expansão por cinco trimestres seguidos a uma taxa anualizada de 6% ao ano. Esse crescimento, de acordo com a Fazenda, vem sendo acompanhado por um aumento de emprego e da renda que permitiu a ampliação do consumo das famílias.