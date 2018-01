Governo indica Hugueney para representar o Brasil na OMC O governo brasileiro decidiu designar o embaixador Clodoaldo Hugueney, subsecretário-geral para Assuntos Econômicos e Tecnológicos do Itamaraty, para a missão do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) e demais órgãos multilaterais sediados em Genebra, na Suíça. Um dos mais experientes negociadores comerciais do País, Hugueney substituirá o embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa, indicado pelo governo para a embaixada do Brasil na Alemanha. Lançado no final do ano passado para a sucessão na direção-geral da OMC, Seixas Corrêa acabou tornando-se protagonista de um dos maiores desastres da atual diplomacia brasileira. Sua candidatura foi a primeira a cair, o que tornou insustentável sua manutenção em Genebra. O governo também indicou o embaixador Edmundo Fujita, hoje diretor-geral do Departamento de Ásia e Oceania do Itamaraty para conduzir a embaixada brasileira na Indonésia. As três indicações deverão ser submetidas à aprovação da Comissão de Relações Exteriores do Senado. A edição de hoje do Diário Oficial da União traz as mensagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Senado para a apreciação das três indicações.