Governo informatiza cobrança de taxa sobre frete marítimo O ministro dos Transportes, João Henrique de Almeida Souza, lançou hoje no Rio o programa Mercante, um mecanismo eletrônico de cobrança do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMN), taxa cobrada sobre o valor do frete no transporte marítimo. O programa começa a funcionar no Rio a partir de terça-feira e no porto de Santos no dia 27 de setembro. De acordo com o ministro, o sistema, que já está sendo utilizado em oito portos, vai eliminar papéis e carimbos e inibir fraudes na cobrança da taxa. "Estamos aperfeiçoando o sistema para construir mais navios, já que o dinheiro arrecadado com a taxa tem essa finalidade. Hoje, a liberação de recursos é parcimoniosa e sofrida todo mês. A intenção é desburocratizar a liberação destes recursos", diz. O ministro acrescentou que o Fundo de Marinha Mercante possui, atualmente, cerca de R$ 1 bilhão. A previsão é de que o programa será totalmente adotado até março do ano que vem, quando os 21 portos brasileiros obrigados a contribuir com o AFRMN estiverem automatizados. O ministério pretende arrecadar cerca de R$ 696 milhões até o fim do ano com o AFRMN. Os gastos com a adoção do Mercante devem chegar a R$ 14 milhões. Durante o evento, o ministro aproveitou para defender o aumento da construção de navios no Brasil. Segundo ele, o Rio de Janeiro tem estrutura suficiente para construção de embarcações em seus estaleiros, não sendo necessário que essas obras sejam feitas no exterior. "Estive hoje pela manhã no estaleiro Eisa e verifiquei que ele tem capacidade de receber mais quatro mil funcionários, além dos mil que hoje lá trabalham. O governo quer construir aqui os navios petroleiros da Petrobrás e quantos outros estiverem previstos", garantiu. Representantes do Fórum dos Metalúrgicos da Indústria Naval e Off-Shore se reúnem amanhã (23) com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Eleazar de Carvalho Filho, para tratar da liberação do financiamento para construção de quatro navios petroleiros pelo Eisa. Segundo o coordenador do fórum, Luiz Chaves, os funcionários do estaleiro correm o risco de perder seus empregos caso o BNDES não libere o dinheiro. Caminhoneiros O ministro disse ainda que existe uma equipe do ministério estudando a carta de reclamações dos caminhoneiros, que ameaçam parar no domingo. A categoria pede, entre outras coisas, a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente nas cargas, redução no valor dos pedágios, queda de 30% no preço do óleo diesel e instalação de rádios PX nos postos da Polícia Rodoviária Federal e nos caminhões. Estamos analisando o documento, mas nem todos os pedidos são da competência do nosso ministério. A redução no ICMS, por exemplo, não compete ao governo federal e sim ao estadual. Já sobre a questão dos rádios, acredito que em 90 dias isso já possa estar disponibilizado. Vamos tentar um entendimento antes da greve", afirmou o ministro.