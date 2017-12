Governo insiste que China não oficializou embargo ao frango O Ministério da Agricultura reafirmou, nesta sexta-feira, que não recebeu documento ou comunicado que oficializa embargo da China à carne de frango e aves produzidos no Rio Grande do Sul. A suspensão seria uma resposta ao foco de Newcastle diagnosticado em granja de subsistência localizada no município gaúcho de Vale Real. A doença é transmitida de ave para ave e não traz risco ao ser humano. Pela manhã, o Ministério da Agricultura e o Departamento de Inspeção Sanitária da China divulgaram um boletim conjunto proibindo a importação direta ou indireta de aves ou produtos derivados do Rio Grande do Sul, informou nesta sexta o serviço noticioso Ásia Pulse.